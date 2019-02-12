30 очков Леонарда принесли "Торонто" победу над "Бруклином"

"Торонто" обыграл "Бруклин" в матче регулярного чемпионата НБА - 127:125. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Рэпторз" Кавай Леонард, набравший 30 очков.

В еще одной игре "Детройт" победил "Вашингтон" - 121:122.

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Вашингтон" - 121:112 (36:27, 25:32, 29:20, 31:33)

Д: Драммонд (32+17 подборов), Гриффин (31), Джексон (16),

В: Бил (32+10 передач), Портис (24), Ариза (23).

"Торонто" - "Бруклин" - 127:125 (21:29, 35:31, 36:32, 35:33)

Т: Леонард (30), Ибака (18), Сиакам (17).

Б: Расселл (28+14 подборов), Харрис (24), Крэбб (22).