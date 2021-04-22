«Зенит» прибил «Барселону» без своего капитана. Первая сенсация плей-офф Евролиги

Команда Паскуаля показала самоотверженность высочайшего уровня, Пангос напомнил о своей гениальности

Евролига. Плей-офф. 1/4 финала. Первый матч

«Барселона» — «Зенит» — 74:76 (21:21, 13:27, 20:13, 20:15)

Б: Дэвис (18), Хиггинс (15), Курич (12)

З: Пангос (19), Томас (12), Риверс (11)

Счет в серии: 0-1.

За несколько дней до первой игры четвертьфинальной серии Евролиги с «Барселоной» клуб из Санкт-Петербург лишился своего капитана. Матеуш Понитка неудачно поскользнулся в уже ничего не решавшем матче с «Нижний Новгородом» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ и выбыл до конца сезона. Польский форвард — один из трех ключевых игроков системы Хавьера Паскуаля. Наряду с Кевином Пангосом и Уиллом Томасом. Казалось, что без Понитки сине-бело-голубые обречены в серии с главным фаворитом сезона. Но «Зенит» не только дал бой каталонцам, но и сумел переиграть Миротича и компанию. Выделим пять факторов столько важной гостевой победы российского клуба.

1. «Барса» провалила вторую четверть. Казалось, что во второй десятиминутке Шарунас Ясикявичюс потерял контроль над своими подопечными. Хозяева принимали странные решения в нападении, раз за разом совершая неподготовленные броски, а плохие размены в защите привели к тому, что «Зенит» ушел на перерыв с разницей «+14».

2. «Зенит» совершил 8 перехватов (у соперника только один). Это говорит о безалаберности игроков «Барселоны» и максимальной аккуратности гостей. Каталонцы, видимо, недооценили своего соперника. Страшно представить, что говорил своим парням после матча Ясикявичюс.

3. Ставка Паскуаля на ветеранов, проверенных бойцов оправдала себя на 100 процентов. 42 из 76 очков набрали люди, которые хорошо знают, что такое матчи уровня плей-офф Евролиги. Речь про Кей Си Риверса, выигравшего все возможные титулы на континенте, Кевина Пангоса (не смог закрепиться в составе каталонцев) у которого есть свой зуб на «Барселону» и Уилла Томаса. Последний просто разрывал своих оппонентов в первой половине встречи.

4. Еще поразило с каким желанием игроки гостей шли на каждый подбор. Под своим или чужим щитом. Без разницы. По три-четыре человека. Это показательный момент. Парни Паскуаля играли за себя и за травмированного Понитку.

5. Отдельного респекта заслужил Кевин Пангос. В таком напряженном матче канадец забил 4 из 6 — трехочковых и 3 из 3 средних бросков. Плюс 9 передач и всего одна потеря. Показатель полезности — 33 балла! Это фантастика. Никто кроме Брэндона Дэвиса в этом матче не набрал и 20 баллов. Но и конечно то, как он вел игру. Пангос — настоящий мозг команды, бортовой компьютер, на которого можно положиться в любой сложной ситуации. Еще один момент, который заслуживает упоминания: все игроки «Зенита», выходившие на паркет, кроме Дениса Захарова, отметились набранными очками.

You know this song pic.twitter.com/Qlho99e4a8 — Basketball club Zenit (@zenitbasket) April 21, 2021

— «Барселона» — отличная команда, — сказал после матча Хавьер Паскуаль. — Я был уверен, что они вернутся в игру. Было очевидно, что это случится. Во второй половине мы немного потеряли контроль над игрой. Нам необходимо улучшать свою игру в последней части матча, но сегодня мы верили в себя, продолжали играть в защите и наконец закрыли игру этой важной для нас победой. Мы знаем, что победить «Барселону» трижды практически невозможно, но мы будем продолжать. Плохие новости — вновь у нас травмировался игрок, на этот раз Артурас Гудайтис. Можно сказать, что нам сильно не везет, ведь он — важный для нас игрок. После того как мы потеряли Матеуша Понитку, это большое потрясение для нас. Мы должны найти способ продолжать свой путь дальше. Вторая игра уже в пятницу, мы должны продолжить играть так, как играли на протяжении сезона. Хорошая игра в защите, хорошая организация в нападении, понимание, как действовать в любой ситуации.

В пятницу нас ждет еще один триллер.