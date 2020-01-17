Жоан Плаза: «Нам нужно больше давать больше играть тем, кто раньше много времени проводил на скамейке»

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Валенсии» (81:86).

— Думаю, что «Валенсия» сегодня больше заслужила эту победу, и нам нужно их поздравить, — приводит слова тренера официальный сайт «Зенита». — У нас же сегодня была не лучшая ночь. Если вы меня знаете, то знаете также, что я никогда не ищу отговорок, не валю все на рефери и так далее. Думаю, что мы проиграли потому, что чувствовали большую усталость. В том, что мы делали, был профессионализм, но «Валенсия» приехала сюда, имея на один день отдыха больше, чем мы. Показательно, что разницу сократили Воронов, Зубков, Трушкин. Возможно, нам нужно больше пользоваться своим оружием, давать больше играть тем, кто раньше много времени проводил на скамейке.