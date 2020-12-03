«Зенит» уступил «Фенербахче» в Евролиге
21:46
«Зенит» на своем паркете уступил «Фенербахче» (65:73) в матче регулярного сезона Евролиги. Ключевой стала четвертая четверть, которую российская команда проиграла 12:20.
Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Ян Веселы, набравший 17 очков и сделавший четыре подбора.
После этого поражения питерцы опустились на шестое место, турки — поднялись на 12-е.
Евролига. Регулярный чемпионат
«Зенит» (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 65:73 (14:23, 18:22, 21:8, 12:20)
3 декабря. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».
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