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«Зенит» уступил «Фенербахче» в Евролиге

21:46
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«Зенит» на своем паркете уступил «Фенербахче» (65:73) в матче регулярного сезона Евролиги. Ключевой стала четвертая четверть, которую российская команда проиграла 12:20.

Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Ян Веселы, набравший 17 очков и сделавший четыре подбора.

После этого поражения питерцы опустились на шестое место, турки — поднялись на 12-е.

Евролига. Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 65:73 (14:23, 18:22, 21:8, 12:20)

3 декабря. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

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