"Зенит" получил wild card для выступления в Евролиге

"Зенит" в следующем сезоне будет выступать в Евролиге, сообщает официальный сайт турнира. Клуб получил wild card - специальное приглашение для участия.

Мы в Евролиге!!!!!!!! 🎊🎉🎉



Сегодня нам дали wild-card, а это значит что нас ждет оооочень интересный сезон!🔥🔥🔥

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We’re in @EuroLeague!!!!!



Today we received a wild card and it means we’re having a very interesting season!!!#Zenitbasket pic.twitter.com/FJFC1s0Dsn — БК «Зенит» (@zenitbasket) 27 июня 2019 г.

Ранее сообщалось, что организаторы соревнований отдали предпочтение "Зениту" перед другим российским клубом - казанским УНИКСом. Также на wild card претендовали литовский "Ритас" и сербский "Партизан".

Сезон-2019/20 в Евролиге начнется 3 октября. Также Россию на турнире будут представлять ЦСКА и "Химки".

Все о Евролиге - здесь.