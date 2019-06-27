"Зенит" получил wild card для выступления в Евролиге

"Зенит" в следующем сезоне будет выступать в Евролиге, сообщает официальный сайт турнира. Клуб получил wild card - специальное приглашение для участия.
Мы в Евролиге!!!!!!!! 🎊🎉🎉— БК «Зенит» (@zenitbasket) 27 июня 2019 г.
Сегодня нам дали wild-card, а это значит что нас ждет оооочень интересный сезон!🔥🔥🔥
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We’re in @EuroLeague!!!!!
Today we received a wild card and it means we’re having a very interesting season!!!#Zenitbasket pic.twitter.com/FJFC1s0Dsn
Ранее сообщалось, что организаторы соревнований отдали предпочтение "Зениту" перед другим российским клубом - казанским УНИКСом. Также на wild card претендовали литовский "Ритас" и сербский "Партизан".
Сезон-2019/20 в Евролиге начнется 3 октября. Также Россию на турнире будут представлять ЦСКА и "Химки".
Все о Евролиге - здесь.
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