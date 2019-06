"Зенит" получил wild card для выступления в Евролиге

Мы в Евролиге!!!!!!!! 🎊🎉🎉



Сегодня нам дали wild-card, а это значит что нас ждет оооочень интересный сезон!🔥🔥🔥

//

We’re in @EuroLeague!!!!!



Today we received a wild card and it means we’re having a very interesting season!!!#Zenitbasket pic.twitter.com/FJFC1s0Dsn