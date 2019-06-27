21:25 | Баскетбол — Евролига

"Зенит" получил wild card для выступления в Евролиге

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"Зенит" в следующем сезоне будет выступать в Евролиге, сообщает официальный сайт турнира. Клуб получил wild card - специальное приглашение для участия.

 

Ранее сообщалось, что организаторы соревнований отдали предпочтение "Зениту" перед другим российским клубом - казанским УНИКСом. Также на wild card претендовали литовский "Ритас" и сербский "Партизан".

Сезон-2019/20 в Евролиге начнется 3 октября. Также Россию на турнире будут представлять ЦСКА и "Химки".

Все о Евролиге - здесь.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/euroleague/

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