«Зенит» обыграл «Баварию» в Евролиге

«Зенит» обыграл «Баварию» в регулярном чемпионате Евролиги — 79:75. Петербуржцы поднялись на третье место в таблице, «Бавария» идет пятой.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Бавария» (Германия) — 79:75 (14:20, 21:23, 21:17, 23:15)

З: Бэрон (20), Томас (13), Гудайтис (12).

Б: Рейнолдс (13), Болдуин (12), Сили (12), Зипсер (10).