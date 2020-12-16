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«Зенит» обыграл «Баварию» в Евролиге

20:54

«Зенит» обыграл «Баварию» в регулярном чемпионате Евролиги — 79:75. Петербуржцы поднялись на третье место в таблице, «Бавария» идет пятой.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Бавария» (Германия) — 79:75 (14:20, 21:23, 21:17, 23:15)

З: Бэрон (20), Томас (13), Гудайтис (12).

Б: Рейнолдс (13), Болдуин (12), Сили (12), Зипсер (10).

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/euroleague/2020-2021/

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