Защитник «Зенита» Бэрон: «Не думаю, что кто-то из наших игроков спал после матча с «Химками»

Защитник «Зенита» Билли Бэрон поделился мнением о предстоящем матче с «Альбой» в рамках 10-го тура Евролиги. В прошлом туре клуб из Санкт-Петербурга потерпел домашнее поражение от «Химок».

— Это было тяжелое поражение, — отметил «СЭ» Билли Бэрон. — Мы заслуживали победы, лидировали на протяжении большей части матча, но уступили концовку. Я не думаю, что кто-то из игроков «Зенита» спал после матча с «Химками». Надо вынести урок из этого поражения. Хочу поблагодарить фанатов за то, что пришли. Мы понимаем, это непростая ситуация, но слышать поддержку болельщиков после того, как делаешь бросок — это действительно круто, особенно, с учетом того, что на выездных матчах мы обычно играем при пустых трибунах. Это дает мотивацию. «Альба» играет быстро, все видят, как они активны и в защите, и в нападении. У берлинцев — хорошо организованная команда, прошлой ночью мы еще раз это увидели. Немецкий клуб проигрывал «Виллербану» с двухзначной разницей в четвертой четверти, но в итоге довел дело до победы, так что нас ждет очень серьезное испытание.

В прошлом сезоне Евролиги «Зенит» дважды уступил «Альбе». (Тимур Ганеев)