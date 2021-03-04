«Зенит» в концовке уступил «Реалу» в Евролиге

«Зенит» 4 марта в матче регулярного сезона Евролиги на своей площадке уступил «Реалу» — 71:75.

Самым результативным игроком встречи стал стал центровой мадридского клуба Уолтер Таварес, в активе которого 16 очков и девять подборов. У питерцев лучший покаказатель у защитника Кевина Пангоса, который набрал 14 очков и сделал 7 результативных передач.

После этого поражения «Зенит» опустился на седьмое место в турнирной таблице.

Евролига. Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Реал» (Испания) — 71:75 (13:24, 16:14, 29:14, 13:23)

4 марта. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».