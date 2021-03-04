ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Эфеса» в Евролиге

ЦСКА в матче регулярного сезона Евролиги 4 марта потерпел разгромное поражение от «Эфеса» — 70:100.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Василий Мичич, который набрал 19 очков, сделал шесть подборов и отдал восемь результативных передач. У армейцев 14 очков и пять подборов записал в свой актив центровой Торнике Шенгелия.

После этого поражения ЦСКА остался на втором месте в турнирной таблице с 18 победами, а турецкий клуб стал третьим, выиграв 17 матчей в сезоне.

Евролига. Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — ЦСКА (Россия) — 100:70 (31:13, 24:15, 20:17, 25:25)

4 марта.