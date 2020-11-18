«Валенсия» на своем паркете взяла верх над «Панатинаикосом» в матче регулярного чемпионата Евролиги (95:83). Для греческой команды это поражение стало третьим кряду.

В другой встрече «Баскония» обыграла «Фенербахче» (86:68). Испанской команде удалось прервать неудачную серию из трех проигрышей.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Валенсия» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 95:83 (22:21, 23:20, 25:25, 25:17)

«Баскония» (Испания) — «Фенербахче» (Турция) — 86:68 (20:21, 25:15, 19:23, 22:9)