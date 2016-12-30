УНИКС вырвал победу у "Панатинаикоса"

УНИКС одержал победу над "Панатинаикосом" в регулярном чемпионате Евролиги - 83:81. Самым результативным игроком встречи стал Кит Лэнгфорд, набравший 27 очков. Казанцы занимают 12-е место в турнирной таблице, "Панатинаикос" идет пятым.
Евролига
Регулярный чемпионат
УНИКС (Россия) - "Панатинаикос" (Греция) - 83:81 (13:19, 22:25, 28:21, 20:16)
У: Лэнгфорд (27), Уильямс (19), Колом (16).
П: Калатес (23), Джеймс (13), Бурусис (13), Синглтон (12).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
vinnipuh2
Don Miguel, странные у вас подсчеты. Почему-то 50 и более процентов побед. Возможно и меньше. Вариантов предостаточно. И при определенном раскладе может хватить и двух побед подряд, а не трех, чтобы попасть в восьмерку.
23:15 31 декабря 2016
Don Miguel
Поясню. Чтобы УНИКСУ попасть в плей-офф, нужно набрать 50 и более процентов побед к концу, т.е одержать хотя бы 15 побед, и то без гарантии. Т.е. нужно еще выиграть минимум 9 раз из 15. А то комментаторы уже стали безапелляционно заявлять, что УНИКСу до плей-офф осталось "раз плюнуть". Чтобы только попасть в зону плей-офф, надо выиграть еще три игры подряд, две на чужой лужайке. Только тогда будет 50%.
11:13 31 декабря 2016
Алый Дракон
Молодцы! Третья победа подряд! Радует, что перестали проваливать 4-ю четверть. ...Хотя при этом стали "валить" другие )... В общем, стабильности пока не хватает, а ведь уже пол-сезона позади...
21:42 30 декабря 2016
saiga
Дилетанту на сайте "С-Э". Ленгфррт набрал 27 очков, откуда взялась цифра в 10 очков. Ляпы уже давно зашкаливают. Это тебе неспорт-кибер, надо спорт знать и любить.
21:39 30 декабря 2016
Анастасия Волочкова
Самый результативный игрок встречи Кит Лэнгфорд набрал 10 очков...??????СЭ уже начали встречать Новый Год?
21:39 30 декабря 2016