Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что у команды нет проблем с составом перед матчами "Финала четырех" Евролиги, который пройдет с 17 по 19 мая в испанской Витории, и рассказал о состоянии Нандо Де Коло, не участвовавшего в первом матче плей-офф Единой лиги против "Нижнего Новгорода".



– Нандо в последней игре с "Басконией", во время столкновения с Шенгелией в обороне упал и ударился коленом, – сказал Итудис. – Доктора посоветовали нам проявить осторожность, поэтому мы не использовали его в первом матче серии с "Нижним". Но во втором он провел хорошие 16,5 минут и сейчас чувствует себя хорошо. Это единственная кадровая проблема, которая у нас была. Конечно, у других игроков есть микротравмы, различные болезненные ощущения, но я надеюсь, что к "Финалу четырех" все будут в порядке. (Антон Бабошин)