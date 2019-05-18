Тренер "Эфеса": ЦСКА как "Милуоки", а мы как "Голден Стэйт"

Главный тренер турецкого "Эфеса" Эргин Атаман сравнил участников "Финала четырех" Евролиги с ведущими клубами НБА, а также выразил уверенность, что его команда выиграет решающий матч у ЦСКА.

- Конечно, я счастлив, потому что это первый "Финал четырех" как для нашего клуба, так и для меня, - сказал Атаман. - Могу сказать, что на протяжении всего сезона мы пытались играть в зрелищный баскетбол, и накануне провели один из своих лучших матчей. С кем играть в финале, для нас особого значения не имеет. Мы будем стараться действовать в том же ключе, получать удовольствие на площадке и дарить его всем зрителям.

- Накануне вы превзошли очень грозного соперника.

- Всегда говорил, что Желько Обрадович - лучший тренер в истории Евролиги, а "Фенербахче" сильнейшая команда Европы, если судить по регулярному чемпионату. Они как Грег Попович и "Сан-Антонио". Мы же сами стараемся играть как "Голден Стэйт". Если говорить о ЦСКА - они как "Милуоки", а Уилл Клайберн это их Яннис Адетокумбо.

- Чего ждете от финала?

- Мы надеемся на поддержку местных болельщиков, потому что в нашем составе три бывших игрока "Басконии". И уверен, что все прибывшие сюда турецкие фанаты, в том числе и поклонники "Фенербахче", будут за нас. На внутренней арене мы конкуренты, но на международном уровне оба клуба выступают под турецким флагом и защищают честь страны. Мы попытаемся выиграть трофей для всего народа Турции. При всем уважении к ЦСКА, где собраны отличные тренеры и звездные игроки, постоянно выступающие в "Финале четырех" - это наш первый финал, и мы его выиграем.

- Будете ли особо готовиться именно к ЦСКА?

- Когда у нас появляется свободное время от пресс-конференций и прочих публичных событий, мы анализируем игру команды (улыбается). Но не думаю, что в финале нужна особая тактика. Игроки должны выйти и выложиться на 100 процентов. И кому это удастся лучше, тот и победит.

- Согласны, что на вас меньше давят ожидания?

- Давление тоже присутствует, потому что мы провели предыдущий сезон очень плохо. Это было настоящим шоком, и мы внесли все необходимые стратегические изменения, чтобы изменить ситуацию. И результат давил на нас в каждой игре - любой матч был для нас как финал. А я, как и все мои игроки, хочу побеждать все время. (Антон Бабошин)