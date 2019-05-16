Траджан Лэнгдон: "ЦСКА впервые за последние годы едет на "Финал четырех" без максимального давления"

Экс-защитника ЦСКА​, двукратный чемпион Евролиги Траджан Лэнгдон считает, что его бывшая команда впервые за долгие годы сыграет в "Финале четырех" без давления. Российская команда не является фаворитом у букмекеров.

– Думаю, что ЦСКА впервые за последние годы едет на "Финал четырех" без максимального давления, – цитируют "Известия" Лэнгдона. – Их не считают безоговорочными фаворитами, что даже может помочь команде. Важно, чтобы в матче с "Реалом" свою лучшую игру показали не только Де Коло и Родригес, но и все остальные игроки ЦСКА. Очень важна помощь со скамейки. Если вы вспомните прошлогоднее противостояние этих команд в Белграде, то решающий вклад в ту победу внесли не Дончич и Льюль, а Томпкинс. Поэтому будет очень важно, как сыграют запасные ЦСКА.