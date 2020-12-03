Теннисист Рублев посетил матч Евролиги ЦСКА — «Олимпиакос»
21:14
Российский теннисист Андрей Рублев посетил матч баскетбольной Евролиги между ЦСКА и «Олимпиакосом», сообщает Twitter армейцев.
К концовке третьей четверти российская команда ведет 52:38.
Сегодня у нас в гостях теннисист Андрей Рублёв! ?— CSKA Moscow (@cskabasket) December 3, 2020
Рады видеть, @AndreyRublev97?#CSKAbasket pic.twitter.com/jNNqGD8AJK
Рублев выступает за армейское общество и уже неоднократно посещал игры ЦСКА в разных видах спорта.
В эти же минуты свой матч в Лиге Европы проводит ЦСКА футбольный, ему противостоит «Вольфсбергер». Рублев посещал предыдущую игру армейцев в еврокубках — против «Фейеноорда» (0:0).
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