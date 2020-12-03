Российский теннисист Андрей Рублев посетил матч баскетбольной Евролиги между ЦСКА и «Олимпиакосом», сообщает Twitter армейцев.

К концовке третьей четверти российская команда ведет 52:38.

Рублев выступает за армейское общество и уже неоднократно посещал игры ЦСКА в разных видах спорта.

В эти же минуты свой матч в Лиге Европы проводит ЦСКА футбольный, ему противостоит «Вольфсбергер». Рублев посещал предыдущую игру армейцев в еврокубках — против «Фейеноорда» (0:0).