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Теннисист Рублев посетил матч Евролиги ЦСКА — «Олимпиакос»

21:14
Андрей Рублев (справа). Фото БК ЦСКА
Андрей Рублев (справа). Фото БК ЦСКА
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Российский теннисист Андрей Рублев посетил матч баскетбольной Евролиги между ЦСКА и «Олимпиакосом», сообщает Twitter армейцев.

К концовке третьей четверти российская команда ведет 52:38.

Рублев выступает за армейское общество и уже неоднократно посещал игры ЦСКА в разных видах спорта.

В эти же минуты свой матч в Лиге Европы проводит ЦСКА футбольный, ему противостоит «Вольфсбергер». Рублев посещал предыдущую игру армейцев в еврокубках — против «Фейеноорда» (0:0).

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