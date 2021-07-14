Стал известен календарь Евролиги сезона-2021/22
14 июля Евролига опубликовала календарь сезона-2021/22.
УНИКС начнет сезон 1 октября с домашнего матча против «Зенита», а ЦСКА 30 сентября в первом туре встретится в гостях с итальянским «Миланом».
В следующем чемпионате Евролиги примут участие 18 команд: «Альба» (Германия), «Анадолу Эфес» (Турция), «Монако» (Франция), «Милан» (Италия), «Баскония» (Испания), «Црвена Звезда» (Сербия), ЦСКА (Россия), «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия), «Фенербахче» (Турция), «Виллербан» (Франция), «Маккаби Тель-Авив» (Израиль), «Олимпиакос» (Греция), «Панатинаикос» (Греция), «Реал» (Испания), УНИКС (Россия), «Жальгирис» (Литва), «Зенит» (Россия).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.euroleague.net/news/i/bnmcg3hpu5snyxs9/the-2021-22-euroleague-calendar-is-here
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю