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Стал известен календарь Евролиги сезона-2021/22

14 июля 2021, 17:15
Стал известен календарь Евролиги сезона-2021/22. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стал известен календарь Евролиги сезона-2021/22. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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14 июля Евролига опубликовала календарь сезона-2021/22.

УНИКС начнет сезон 1 октября с домашнего матча против «Зенита», а ЦСКА 30 сентября в первом туре встретится в гостях с итальянским «Миланом».

Публикация от CSKA Moscow (@cskabasket)

В следующем чемпионате Евролиги примут участие 18 команд: «Альба» (Германия), «Анадолу Эфес» (Турция), «Монако» (Франция), «Милан» (Италия), «Баскония» (Испания), «Црвена Звезда» (Сербия), ЦСКА (Россия), «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия), «Фенербахче» (Турция), «Виллербан» (Франция), «Маккаби Тель-Авив» (Израиль), «Олимпиакос» (Греция), «Панатинаикос» (Греция), «Реал» (Испания), УНИКС (Россия), «Жальгирис» (Литва), «Зенит» (Россия).

Дополнительная информация:

https://www.euroleague.net/news/i/bnmcg3hpu5snyxs9/the-2021-22-euroleague-calendar-is-here

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Иван Шитик все материалы автора

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