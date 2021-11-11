Итудис хочет реабилитироваться перед болельщиками ЦСКА в матче с «Маккаби»
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Маккаби» из Тель-Авива.
«Мы продолжаем наш путь и играем против очень серьезного соперника. «Маккаби» в последнее время наладил игру. В течение последнего месяца они играют все вместе, вместе тренируются и показывают очень хороший и конкурентоспособный баскетбол, особенно на выезде, но также и дома. У них есть серия побед, и они во многом полагаются на жесткость, хорошо организованную игру и качество, которое у них есть в каждом владении, когда они ожидают отличных действий от каждого игрока на разных позициях, индивидуально могут создавать броски для себя и товарищей по команде. Это команда, которую мы очень уважаем.
Что касается нас, то, как я уже сказал, мы находимся в процессе возвращения травмированных игроков и предоставления им игрового времени, хотим восстановить нашу химию. К сожалению, нам снова и снова не хватает игроков, но это факт, и такое происходит повсюду. Нас это ранит, но мы не собираемся использовать это как оправдание, мы выйдем и приложим все усилия, чтобы реабилитироваться перед нашими фанатами», — приводит пресс-служба армейцев слова Итудиса.
Матч ЦСКА — «Маккаби» состоится сегодня, 11 ноября, начало — в 20.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://cskabasket.com/news/n/2021-11-11-cska-maccabi-preview/
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