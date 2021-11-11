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Итудис хочет реабилитироваться перед болельщиками ЦСКА в матче с «Маккаби»

15:58

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Маккаби» из Тель-Авива.

«Мы продолжаем наш путь и играем против очень серьезного соперника. «Маккаби» в последнее время наладил игру. В течение последнего месяца они играют все вместе, вместе тренируются и показывают очень хороший и конкурентоспособный баскетбол, особенно на выезде, но также и дома. У них есть серия побед, и они во многом полагаются на жесткость, хорошо организованную игру и качество, которое у них есть в каждом владении, когда они ожидают отличных действий от каждого игрока на разных позициях, индивидуально могут создавать броски для себя и товарищей по команде. Это команда, которую мы очень уважаем.

Что касается нас, то, как я уже сказал, мы находимся в процессе возвращения травмированных игроков и предоставления им игрового времени, хотим восстановить нашу химию. К сожалению, нам снова и снова не хватает игроков, но это факт, и такое происходит повсюду. Нас это ранит, но мы не собираемся использовать это как оправдание, мы выйдем и приложим все усилия, чтобы реабилитироваться перед нашими фанатами», — приводит пресс-служба армейцев слова Итудиса.

Матч ЦСКА — «Маккаби» состоится сегодня, 11 ноября, начало — в 20.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-11-11-cska-maccabi-preview/

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Иван Торопцев все материалы автора
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