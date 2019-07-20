Швед - второй в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Евролиги

Портал Eurohoops опубликовал рейтинг зарплат игроков, которые выступят в Евролиге в новом сезоне. 30-летний защитник "Химок" Алексей Швед занял в этом списке второе место с ежегодным окладом в 4 миллиона евро.

Лидером рейтинга стал вернувшийся из НБА форвард "Барселоны" Никола Миротич, чья зарплата оценивается в 5,4 миллиона.

Бывший защитник ЦСКА Нандо де Коло, который с этого сезона будет выступать за "Фенербахче", также попал в топ-10 с зарплатой в 2,6 миллиона долларов.