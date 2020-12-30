Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Швед пробил отметку в 2500 очков в Евролиге

09:57
Алексей Швед. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Швед. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Защитник «Химок» Алексей Швед набрал свое 2500-е очко в Евролиге в матче против «Олимпиакоса» (88:105), сообщает пресс-служба подмосковной команды.

32-летний россиянин набрал 22 очка по ходу встречи. Теперь на его счету 2520 очков в матчах Евролиги в карьере.

«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, на счету команды 2 победы и 15 поражений в сезоне-2020/21.

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/season/report/2020/december/885/

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир