Швед пробил отметку в 2500 очков в Евролиге
09:57
Защитник «Химок» Алексей Швед набрал свое 2500-е очко в Евролиге в матче против «Олимпиакоса» (88:105), сообщает пресс-служба подмосковной команды.
32-летний россиянин набрал 22 очка по ходу встречи. Теперь на его счету 2520 очков в матчах Евролиги в карьере.
«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, на счету команды 2 победы и 15 поражений в сезоне-2020/21.
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