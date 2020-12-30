Швед пробил отметку в 2500 очков в Евролиге

Защитник «Химок» Алексей Швед набрал свое 2500-е очко в Евролиге в матче против «Олимпиакоса» (88:105), сообщает пресс-служба подмосковной команды.

32-летний россиянин набрал 22 очка по ходу встречи. Теперь на его счету 2520 очков в матчах Евролиги в карьере.

«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, на счету команды 2 победы и 15 поражений в сезоне-2020/21.