Швед назвал причины победы «Химок» над «Реалом» в Евролиге

Лидер «Химок» Алексей Швед прокомментировал волевую победу своей команды над мадридским «Реалом» (78:77) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

В этой игре подопечные Андрея Мальцева наконец-то показали целостную игру, которую от нее давно ждут болельщики. И это несмотря на многочисленные кадровые потери.

— Сегодня хорошо двигали мяч, отлично сыграли в защите, — отметил «СЭ» Швед. — Конечно, тяжело было на подборах, но все вместе по чуть-чуть мы дожали соперника. Все очень хотели выиграть у «Реала». У нас тяжело складывается э тот сезон, уже нет половины состава. Многие игроки покинули команду. Играем теми ребятами, которые остались.

— Впервые за долгое время «Химки» довольно ровно провели обе половины встречи. С чем это связано?

— У нас сменился тренер. Тяжело сразу найти подход к команде, чтобы она играла все 40 минут. Но постепенно будем стараться играть всё лучше и лучше. Сегодня мы действовали сбалансированнее, чем в предыдущих играх.

— Можно сказать, что команда сделала шаг вперед?

— Надеюсь. Главное потом не сделать шаг назад (смеется). Будем стараться, постараемся чаще выигрывать и радовать своих болельщиков.

(Тимур Ганеев)