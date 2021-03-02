«Зенит» одержал победу в матче с «Альбой»

«Зенит» победил «Альбу» (87:71) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Кевин Пангос — 19 очков. У гостей с 18-ю очками лучшим снайпером стал Люк Сикма.

Российский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице. «Альба» на 16-й позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Альба» (Германия) — 87:71 (23:24, 20:24, 25:19, 19:4)

2 марта. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».