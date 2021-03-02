«Эфес» обыграл «Валенсию» в матче Евролиги

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Эфес» победил «Валенсию» (99:83).

В составе победителей самым результативным стал Родриг Бобуа — 19 очков. У гостей с 15-ю очками лучшим снайпером стал Боян Дублевич.

Турецкий клуб поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Валенсия» на девятом месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Валенсия» (Испания) — 99:83 (18:23, 28:17, 22:18, 31:25)