«Эфес» обыграл «Валенсию» в матче Евролиги
22:37
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Эфес» победил «Валенсию» (99:83).
В составе победителей самым результативным стал Родриг Бобуа — 19 очков. У гостей с 15-ю очками лучшим снайпером стал Боян Дублевич.
Турецкий клуб поднялся на четвертое место в турнирной таблице. «Валенсия» на девятом месте.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — «Валенсия» (Испания) — 99:83 (18:23, 28:17, 22:18, 31:25)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю