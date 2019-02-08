Серхио Родригес: "Для меня есть разница между вторым и третьим местом"

Испанский защитник ЦСКА Серхио Родригес после назвал победу в матче Евролиги над его бывшим клубом - "Реалом" (82:78) очень ценной с точки зрения турнирного положения, и порадовался, что встреча собрала полные трибуны - почти 12,5 тысяч зрителей.

- Конечно, для меня сегодня был особенный матч, но я ведь не впервые играю против "Реала", - отметил Родригес. - Важнее, что мы сегодня провели очень хорошую встречу, особенно солидно выглядели после перерыва. Мы сумели выбить соперника из привычного им ритма и выиграть. Впереди в сезоне еще много матчей, но это очень ценная победа, в том числе и в плане положения в турнирной таблице.

- "Реал" не побеждает в Москве больше 10 лет. Вы поиграли за обе команды - у ЦСКА есть какой-то секрет?

- На этой арене не так-то легко выиграть. ЦСКА всегда бьется до конца, против самых сильных оппонентов. Мы всегда уверены в себе. Но в то же время мы работаем каждый день, чтобы становиться лучше. Мы знаем, что другие команды мечтают приехать сюда и обыграть нас.

- Матч собрал аншлаг - для команды это важно?

- Очень важно. В таких встречах, как эта, есть большая разница, заполнены трибуны или нет. Болельщики гонят нас вперед. К тому же на матчи с такой вывеской приходят новые люди - им нравится, и они остаются на трибунах и в будущем.

- Для вас есть разница между вторым и третьим местом в таблице?

- Знаете, есть. Чем больше выигрываешь в "регулярке", тем лучше готовность к плей-офф. Команда приобретает победный настрой, и шаг за шагом движется к решающим матчам. (Антон Бабошин)