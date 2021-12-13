Саша Обрадович назначен главным тренером «Монако»

Саша Обрадович стал главным тренером баскетбольного «Монако», сообщается на официальном сайте клуба.

«Клуб растет, и в прошлом сезоне у него были очень хорошие результаты. «Монако» амбициозный клуб, это отличная возможность для тренера. Также участие в Евролиге было для меня важно. Я всегда имею это в виду, и это то, чего я хочу в идеале каждый год. Это просто лучшее соревнование в Европе, с сумасшедшей интенсивностью и невероятными играми», — сказал Обрадович.

На данном посту 52-летний специалист сменил черногорца Звездана Митровича, который в понедельник, 13 декабря, расторг контракт с клубом.

Обрадович уже руководил «Монако» в сезоне-2019/20. Последним местом работы югославского тренера была «Црвена Звезда».