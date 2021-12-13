Саша Обрадович назначен главным тренером «Монако»
Саша Обрадович стал главным тренером баскетбольного «Монако», сообщается на официальном сайте клуба.
«Клуб растет, и в прошлом сезоне у него были очень хорошие результаты. «Монако» амбициозный клуб, это отличная возможность для тренера. Также участие в Евролиге было для меня важно. Я всегда имею это в виду, и это то, чего я хочу в идеале каждый год. Это просто лучшее соревнование в Европе, с сумасшедшей интенсивностью и невероятными играми», — сказал Обрадович.
На данном посту 52-летний специалист сменил черногорца Звездана Митровича, который в понедельник, 13 декабря, расторг контракт с клубом.
Обрадович уже руководил «Монако» в сезоне-2019/20. Последним местом работы югославского тренера была «Црвена Звезда».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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