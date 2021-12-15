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«Реал» и «Барселона» одержали победы в матчах Евролиги

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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Реал» победил «Альбу» (87:64).

Мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице. На первой позиции находится «Барселона». «Барса» ранее победила «Црвену Звезду» (76:69).

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Баскония» (Испания) — 87:72 (13:21, 30:21, 23:20, 21:10)

«Фенербахче» (Турция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 90:79 (23:18, 19:19, 28:14, 20:28)

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Барселона» (Испания) — 69:76 (13:20, 18:14, 18:27, 20:15)

«Милан» (Италия) — «Панатинаикос» (Греция) — 75:54 (15:19, 18:10, 24:13, 18:12)

«Реал» (Испания) — «Альба» (Германия) — 87:64 (19:16, 24:10, 17:20, 27:18)

14 декабря.

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Евгений Петров все материалы автора
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