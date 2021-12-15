«Реал» и «Барселона» одержали победы в матчах Евролиги
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Реал» победил «Альбу» (87:64).
Мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице. На первой позиции находится «Барселона». «Барса» ранее победила «Црвену Звезду» (76:69).
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Эфес» (Турция) — «Баскония» (Испания) — 87:72 (13:21, 30:21, 23:20, 21:10)
«Фенербахче» (Турция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 90:79 (23:18, 19:19, 28:14, 20:28)
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Барселона» (Испания) — 69:76 (13:20, 18:14, 18:27, 20:15)
«Милан» (Италия) — «Панатинаикос» (Греция) — 75:54 (15:19, 18:10, 24:13, 18:12)
«Реал» (Испания) — «Альба» (Германия) — 87:64 (19:16, 24:10, 17:20, 27:18)
14 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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