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Саша Обрадович может стать главным тренером «Монако»

19:00

Новым главным тренером баскетбольного «Монако» может стать Саша Обрадович. Стороны уже достигли устной договоренности, сообщает в Twitter журналист Донатас Урбонас.

На посту главного тренера Обрадович сменит черногорца Звездана Митровича, который 13 декабря расторг контракт с «Монако».

Обрадович уже возглавлял «Монако» в сезоне-2019/20. Последним местом работы 52-летнего специалиста была «Црвена Звезда».

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Иван Шитик все материалы автора
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