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Римас Куртинайтис: «Некоторые наши игроки слишком хорошо о себе подумали»

31 октября 2019, 23:53
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Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис оценил игру команды в матче Евролиги против «Црвены Звезды» (78:90).

— Самая большая проблема в том, что некоторые наши игроки слишком хорошо о себе подумали, — приводит слова тренера официальный сайт «Химок». — Второй момент в том, что наши лидеры отдали очень много энергии во встрече с «Панатинаикосом», и нам нужно было больше помощи скамейки, но именно помощи скамейки и не хватило. Для нас это хороший опыт, потому что впереди шесть таких же двойных недель. Совсем непросто играть два или три матча на неделе, но таково расписание, и мы обязаны научиться играть в таком графике, чтобы выходить на площадку и контролировать игру. Иногда не нужно очень быстро бежать, а просто контролировать игру, и мы этому учимся. Сегодня мы получили хороший урок от «Црвены Звезды», спасибо ей за это.

Дополнительная информация

https://bckhimki.com/season/report/2019/october/813/

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