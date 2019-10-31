Римас Куртинайтис: «Некоторые наши игроки слишком хорошо о себе подумали»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис оценил игру команды в матче Евролиги против «Црвены Звезды» (78:90).

— Самая большая проблема в том, что некоторые наши игроки слишком хорошо о себе подумали, — приводит слова тренера официальный сайт «Химок». — Второй момент в том, что наши лидеры отдали очень много энергии во встрече с «Панатинаикосом», и нам нужно было больше помощи скамейки, но именно помощи скамейки и не хватило. Для нас это хороший опыт, потому что впереди шесть таких же двойных недель. Совсем непросто играть два или три матча на неделе, но таково расписание, и мы обязаны научиться играть в таком графике, чтобы выходить на площадку и контролировать игру. Иногда не нужно очень быстро бежать, а просто контролировать игру, и мы этому учимся. Сегодня мы получили хороший урок от «Црвены Звезды», спасибо ей за это.