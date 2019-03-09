Римас Куртинайтис: "Химки" - не очень физически крепкая и невысокая команда"

Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис​ после поражения от "Басконии" в матче регулярного чемпионата НБА объяснил ситуацию в команде. Это третье подряд поражение российского коллектива.

– Прежде всего хочу поздравить "Басконию" с хорошей победой. Без вопросов, сегодня они были сильнее, – цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. – Также хотел бы немного объяснить ситуацию в нашей команде. Мы играем не в полном составе, так как некоторые игроки травмированы. К тому же в понедельник провели очень тяжелый матч против ЦСКА в Лиге ВТБ, и игроки оказались не готовы провести два сложных матча подряд. В третьей четверти мы потеряли энергию, так как у нас короткая ротация. В этом и состоит причина поражения. Еще один момент – мы не очень физически крепкая и невысокая команда, поэтому и проиграли подбор с разницей 17-42, что также стало ключевым моментом победы "Басконии". Мы попали в очень тяжелую ситуацию. Впереди сложнейшие матчи, в том числе против ЦСКА, мадридского "Реала" и "Барселоны" на выезде. Будет сложно, но мы по-прежнему в игре и стараемся. Это Евролига, и даже если мы не попадаем в плей-офф, то должны в каждом матче играть на максимуме и пытаться побеждать. Других способов нет.

Третье подряд поражение "Химок" в Евролиге. Видео