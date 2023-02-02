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«Реал» переиграл «Панатинаикос» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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1 февраля. «Реал» — «Панатинаикос» — 83:68.
Фото AFP

В среду, 1 февраля, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Эфес» на своем паркете переиграл «Жальгирис» (80:70), «Альба» дома крупно проиграла «Монако», «Реал» одержал победу над «Панатинаикосом» (83:68).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Жальгирис» (Литва) — 80:70 (16:16, 22:12, 17:21, 25:21)

Э: Клайберн (19), Данстон (12), Мицич (11), Ларкин (10).

Ж: Браздейкис (25), Улановас (15), Лекавичюс (8).

«Альба» (Германия) — «Монако» (Франция) — 84:102 (24:22, 12:29, 18:22, 30:29)

А: Уэтзелл (17), Прочида (16), Кумадже (11).

М: Мотеюнас (22), Джеймс (13), Лойд (12), Окобо (12), Уаттара (12).

«Реал» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 83:68 (26:14, 22:16, 20:27, 15:11)

Р: Ябуселе (16), Хезоня (14), Муса (12).

П: Ли (17), Григонис (12), Бэйкон (11).

БК Альба
БК Анадолу Эфес
БК Жальгирис
БК Панатинаикос
БК Реал
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