«Барселона» на своем паркете обыграла «Баварию»
В четверг, 2 февраля, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Валенсия» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 93:94 (28:24, 27:21, 23:34, 15:15)
В: Харпер (20), Препелич (15), Джонс (13), Прадилья (13).
М: Болдуин (19), Колсон (17 + 12 подборов), ДиБартоломео (17).
«Милан» (Италия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 74:68 (22:18, 23:14, 14:17, 15:19)
М: Бэрон (15), Холл (14), Дэвис (10).
Ц: Бентил (17), Вильдоса (11), Петрушев (9).
«Барселона» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 72:70 (21:14, 13:19, 17:14, 21:23)
Бар: Миротич (12), Шанлы (10), Веселы (10).
Бав: Уайлер-Бэбб (15), Ярамаз (12), Рубит (10).
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