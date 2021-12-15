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Главный тренер УНИКСа поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

09:15
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович в преддверии матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА отметил, что команда должна показать свой лучший баскетбол.

«ЦСКА, конечно, очень сильная команда со своими лидерами. К тому же проводят сейчас хорошую серию — накануне они одержали свою четвертую победу подряд в Евролиге. Не сомневаюсь, что это будет сложный поединок. Для победы нам нужно показать свой лучший баскетбол», — отметил Перасович.

Матч ЦСКА — УНИКС пройдет сегодня, 15 декабря в Москве на арене «Мегаспорт «(начало — в 20.00).

Дополнительная информация:

https://unics.ru/news/novosti-komandy/?id=prevyu-tsska-vs-uniks

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Роман Шишов все материалы автора
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