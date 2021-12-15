Главный тренер УНИКСа поделился ожиданиями от матча с ЦСКА
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович в преддверии матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА отметил, что команда должна показать свой лучший баскетбол.
«ЦСКА, конечно, очень сильная команда со своими лидерами. К тому же проводят сейчас хорошую серию — накануне они одержали свою четвертую победу подряд в Евролиге. Не сомневаюсь, что это будет сложный поединок. Для победы нам нужно показать свой лучший баскетбол», — отметил Перасович.
Матч ЦСКА — УНИКС пройдет сегодня, 15 декабря в Москве на арене «Мегаспорт «(начало — в 20.00).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://unics.ru/news/novosti-komandy/?id=prevyu-tsska-vs-uniks
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