Президент Лиги ВТБ высказался об отстранении российских клубов от Евролиги

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал решение Евролиги временно отстранить все российские клубы от участия в турнирах под эгидой организации. Финальное решение будет принято 21 марта.

«Евролига не обозначает свою позицию. В кулуарах прошла информация, что Еврокубок — убыточный турнир и именно в него на следующий сезон могут быть приглашены наши клубы. Думаю, решение будет принято не раньше, чем в период проведения «Финала четырех» в Белграде.

Если говорить про текущий розыгрыш Евролиги и Еврокубка, то маловероятно, что наши клубы восстановят. Хотя приостановка их участия и аннулирование результатов противоречат всем регламентам, по которым до этого жил международный спорт. А сейчас все решения принимаются без правового статуса. Захотели — убрали. Захотят и вернут. Видимо, сейчас такой подход в современном мире.

Нам важно продолжать наш проект. Важно, чтобы Единая лига была международным и конкурентным турниром», — цитируют Кущенко «Известия».

В феврале от участия в Евролиге были отстранены московский ЦСКА, санкт-петербургский «Зенит» и казанский УНИКС. От участия в Еврокубке отстранили «Локомотив-Кубань» из Краснодара.