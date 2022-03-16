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Сегодня, 11:59

Президент Лиги ВТБ высказался об отстранении российских клубов от Евролиги

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал решение Евролиги временно отстранить все российские клубы от участия в турнирах под эгидой организации. Финальное решение будет принято 21 марта.

«Евролига не обозначает свою позицию. В кулуарах прошла информация, что Еврокубок — убыточный турнир и именно в него на следующий сезон могут быть приглашены наши клубы. Думаю, решение будет принято не раньше, чем в период проведения «Финала четырех» в Белграде.

Если говорить про текущий розыгрыш Евролиги и Еврокубка, то маловероятно, что наши клубы восстановят. Хотя приостановка их участия и аннулирование результатов противоречат всем регламентам, по которым до этого жил международный спорт. А сейчас все решения принимаются без правового статуса. Захотели — убрали. Захотят и вернут. Видимо, сейчас такой подход в современном мире.

Нам важно продолжать наш проект. Важно, чтобы Единая лига была международным и конкурентным турниром», — цитируют Кущенко «Известия».

В феврале от участия в Евролиге были отстранены московский ЦСКА, санкт-петербургский «Зенит» и казанский УНИКС. От участия в Еврокубке отстранили «Локомотив-Кубань» из Краснодара.

Источник: https://iz.ru/1305529/timur-ganeev/veroiatno-budem-igrat-finalnuiu-seriiu-do-chetyrekh-pobed
Сергей Кущенко
Евролига
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