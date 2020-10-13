Представители различных дипмиссий подключились к переговорам с Евролигой. Игры «Зенита» в Испании могут быть перенесены

Как сообщают испанские источники, к решению ситуации, связанной с невозможностью вылета команды «Зенит» на очередные матчи Евролиги, подключились представители иностранных дипмиссий стран, чьи представители также играют в этом турнире. Напомним, что вчера испанские СМИ сообщали про участие в переговорах двух представителей испанского парламента. Таким образом, игры «Зенита» с «Басконией» и «Валенсией» могут быть перенесены.

Кроме этого, будет рассмотрен вопрос о переносе матчей «Химок». Подмосковный клуб отправился в Испанию (играть с «Реалом» и «Басконией») полурезервным составом. Сразу пять игроков основы заразились коронавирусом.

У «Зенита» таких игроков девять. Поэтому клуб из Санкт-Петербурга не вылетел в Испанию на два матча регулярного сезона Евролиги. Представители турнира отметили, что будут рассматривать этот случай в соответсвии с регламентом. В нем сказано, что если нет никаких правительственных ограничений, а команда просто не может собрать 8 игроков, это поражение без игры со счетом, — 0:20. Эти правила перед началом сезона подписали все клубы Евролиги.