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Сегодня, 01:11

Карасев объяснил за счет чего «Зенит» вырвал концовку у «Басконии»

Тимур Ганеев
Корреспондент

Форвард «Зенита» Сергей Карасев назвал ключевые факторы победы своей команды в выездном матче с «Басконией» (90:82) в рамках 24-го тура Евролиги.

«Как мы и предполагали матч был очень сложным. Мы играли без Матеуша Понитки и Антона Пушкова. Их роли пришлось распределить между остальными десятью игроками ростера. Да, Билли Бэрон был великолепен, но самое важное, что без номинальных центровых нам не только удалось не проиграть щит сопернику, но и забить важные мячи из-под кольца.

Да, мы много ошибались, но это говорит об общей усталости. Каждый работал за себя и за того парня. Плюс Лойд был очень хорош в концовке. Главное, что мы победили и у нас есть время отдохнуть перед матчем с «Реалом», — сказал «СЭ» Карасев.

«Зенит» сыграет с «Реалом» в пятницу, 4 февраля.

БК Баскония
БК Зенит
Сергей Карасев (баскетбол)
Евролига
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