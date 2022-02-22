Перасович рассказал о мотивации УНИКСа перед матчем Евролиги с «Монако»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с «Монако».

«В последнее время «Монако» показывает качественный баскетбол. У них есть все: отличный тренер и опытные игроки. В Евролиге не бывает легких игр, здесь каждый матч — важный и тяжелый. Сейчас для нас каждый поединок имеет крайне высокую значимость. Мы чрезвычайно мотивированы на победу», — приводит слова Перасовича пресс-служба команды.

Матч «Монако» — УНИКС состоится сегодня, 22 февраля. Начало — в 22:00 по московскому времени.