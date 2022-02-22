Три баскетболиста ЦСКА вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Европы
Портал Basketnews раскрыл детали контрактов ведущих игроков клубов из Европы. В десятку самых высокооплачиваемых баскетболистов континента вошли три представителя московского ЦСКА.
Рейтинг самых высокооплачиваемых игроков
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1. Никола Миротич, «Барселона» — 5 миллионов евро
2. Шейн Ларкин, «Эфес» — 3,2
3. Василие Мицич, «Эфес» — 3,1
4. Ян Веселы, «Фенербахче» — 2,6-2,7
5. Торнике Шенгелия, ЦСКА — 2,5
6. Никола Милутинов, ЦСКА — 2,3-2,5
7. Майк Джеймс, «Монако» — 2,2
8. Алексей Швед, ЦСКА — 2,2
9. Уолтер Тавареш, «Реал» — 2,1
10. Николо Мелли, «Милан» — 2
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