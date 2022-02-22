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Сегодня, 18:30

Три баскетболиста ЦСКА вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Европы

Иван Шитик
Корреспондент

Портал Basketnews раскрыл детали контрактов ведущих игроков клубов из Европы. В десятку самых высокооплачиваемых баскетболистов континента вошли три представителя московского ЦСКА.

Рейтинг самых высокооплачиваемых игроков

Версия Basketnews

1. Никола Миротич, «Барселона» — 5 миллионов евро

2. Шейн Ларкин, «Эфес» — 3,2

3. Василие Мицич, «Эфес» — 3,1

4. Ян Веселы, «Фенербахче» — 2,6-2,7

5. Торнике Шенгелия, ЦСКА — 2,5

6. Никола Милутинов, ЦСКА — 2,3-2,5

7. Майк Джеймс, «Монако» — 2,2

8. Алексей Швед, ЦСКА — 2,2

9. Уолтер Тавареш, «Реал» — 2,1

10. Николо Мелли, «Милан» — 2

БК Анадолу Эфес
БК Барселона
БК Милан
БК Реал
БК Фенербахче
БК ЦСКА
Алексей Швед
Никола Миротич
1
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