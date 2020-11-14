Паскуаль назвал ужасной игру «Зенита» в нападении в матче с АСВЕЛ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после победы над АСВЕЛ в регулярном чемпионате Евролиги (66:53) отметил, что обе команды плохо сыграли в атаке.

— Обе команды хорошо играли в защите, — цитирует пресс-служба клуба Паскуаля. — У нас были проблемы с подбором в защите в первой половине матча, в остальном все было в порядке. В этом плане вторая половина матча была намного лучше: мы контролировали подборы. В нападении обе команды играли плохо, мы провели в нападении ужасную игру, если говорить о нас — мы совершили большое количество потерь. Во второй половине матча мы смогли немного контролировать это, в первой половине матча мы сделали 9 потерь, если я не ошибаюсь. Иногда игры Евролиги именно такие — необходимо выигрывать, бороться, хорошо играть в защите и ждать следующих игр, чтобы сыграть лучше в нападении.