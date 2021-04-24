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Защитник ЦСКА Хэкетт — о серии с «Фенербахче»: «Надо быть до конца сосредоточенными»

13:47
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Атакующий защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт 24 апреля в интервью клубному YouTube-каналу подвел итог первых двух встреч с «Фенербахче» в плей-офф Евролиги.

«Надо быть до конца сосредоточенными. Да, мы выиграли первые два матча, и это пойдет нам на пользу. В третьей четверти второй встречи соперник вернулся в игру. «Фенербахче» подобрался очень близко к нам, поймал свою игру, но мы справились с этим и проявили характер», — заявил итальянский снайпер.

Свой следующий матч соперники проведут в среду, 28 апреля в Стамбуле. Начало — в 20.45 (мск). После двух игр счет в серии 2-0 в пользу армейцев.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/Nx9rHvHBxYw

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