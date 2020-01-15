«Панатинаикос» обыграл «Баварию» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Панатинаикос» выиграл у «Баварии» (98:83).

В составе победителей самым результативным стал Томас Дешон, который набрал 18 очков. У гостей с 17-ю очками лучшим снайпером стал Грег Монро.

Греческий клуб занимает шестое место в турнирной таблице. «Бавария» на последнем, 18-м месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Панатинаикос» (Греция) — «Бавария» (Германия) — 98:83 (28:18, 25:35, 23:22, 22:8)

15 января.