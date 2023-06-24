«Олимпиакос» объявил о подписании экс-игрока ЦСКА Милутинова

«Олимпиакос» подписал контракт с центровым Николой Милутиновым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 28-летним спортсменом рассчитано на 2 года.

30 мая ЦСКА объявил об уходе сербского игрока по завершении срока контракта. Всего в красно-синей форме с 2020 года Милутинов провел 119 матчей. У него в коллекции полный комплект медалей Единой лиги ВТБ. На счету игрока два рекорда по подборам в нападении в одном матче — в Евролиге (16) и в лиге ВТБ (11).