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Сегодня, 13:33

«Олимпиакос» объявил о подписании экс-игрока ЦСКА Милутинова

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Олимпиакос» подписал контракт с центровым Николой Милутиновым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 28-летним спортсменом рассчитано на 2 года.

30 мая ЦСКА объявил об уходе сербского игрока по завершении срока контракта. Всего в красно-синей форме с 2020 года Милутинов провел 119 матчей. У него в коллекции полный комплект медалей Единой лиги ВТБ. На счету игрока два рекорда по подборам в нападении в одном матче — в Евролиге (16) и в лиге ВТБ (11).

Никола Милутинов. Милутинов доказал, что легионеры приезжают в Россию не только за деньгами. Прощаемся с Николой

Источник: Олимпиакос
БК Олимпиакос (Пирей)
БК ЦСКА
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