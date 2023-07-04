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Сегодня, 15:11

Баскетбольная Евролига продлила отстранение российских клубов

Мария Гусева
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Фото Global Look Press

Члены ассамблеи Евролиги решили продлить отстранение российских баскетбольных клубов от соревнований на сезон-2023/24, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

Также Евролига утвердила состав участников на следующий сезон. Действующим чемпионом турнира является мадридский «Реал», который в финальном матче обыграл «Олимпиакос» (79:78). В матче за третье место «Монако» оказался сильнее «Барселоны» (78:66).

В марте 2022 года исполнительный совет акционеров Евролиги принял решение об отстранении российских клубов и аннулировании их результатов в сезоне-2021/22. ЦСКА, УНИКС и «Зенит» были исключены из Евролиги, а «Локомотив-Кубань» — из Еврокубка. 16 июня отстранение российских команд продлили до конца сезона-2022/23.

Источник: ТАСС
баскетбол
Евролига
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