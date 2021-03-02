«Нижний Новгород» успел заявить Андрея Воронцевича в Лигу чемпионов

Как стало известно «СЭ», «Нижний Новгород» вчера успел заявить форварда сборной России Андрея Воронцевича в Лигу чемпионов. Буквально за час до дедлайна. Ранее «СЭ» сообщил, что контракт с 33-летний баскетболистом будет подписан до окончания текущего сезона.

Теперь трехкратный чемпион Евролиги постарается помочь новой команде отобраться в финальную стадию.

На втором групповом этапе «Нижний Новгород» сыграет с греческим АЕКом, французским «Страсбуром» и турецким «Тюрк Телекомом». Команды проведут по шесть игр в группе (три дома, три в гостях), по две лучшие квалифицируются в «Финал восьми».

(Тимур Ганеев)