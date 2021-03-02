«Химки» обыграли «Реал» в Евролиге
21:43
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Химки» победили «Реал» (78:77).
В составе победителей самыми результативными стали Алексей Швед и Эрик Макколлум — по 22 очка. У гостей с 15-ю очками самыми результативными стали Габриэль Дек и Кэрролл Джейси.
«Химки» одержали третью победу в 26 матчах и занимают последнее, 18-е место. У «Реала» шестая позиция.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Химки» (Россия) — «Реал» (Испания) — 78:77 (17:18, 28:20, 17:24, 16:15)
2 марта. Мытищи. «Арена Мытищи».
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