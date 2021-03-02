Итудис рассказал о предстоящем матче с «Маккаби»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис в интервью сайту клуба 1 марта рассказал о предстоящем матче регулярного сезона Евролиги против «Маккаби».

«Маккаби» сражается за место в плей-офф. Они очень энергичны, зависимы от действий на открытом пространстве, а потому они стараются вынудить соперников терять мяч за счет переключений и высокорослых сочетаний игроков, стараются использовать прессинг. В Тель-Авиве всегда тяжело. Но у нас есть все составляющие, есть настрой, чтобы приехать, показать хороший баскетбол и постараться победит", — заявил греческий специалист.

Матч «Маккаби» — ЦСКА состоится во вторник, 2 марта. Начало — в 22.05 (мск). На данный момент армейцы занимают второе место в турнирной таблице с 17 победами, а клуб из Тель-Авива занимает 14-е место с десятью выигранными матчами. Встреча первого круга в Москве завершилась победой армейцев — 76:72.