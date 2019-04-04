Никита Курбанов: "Плей-офф - это драка, в которой нужно бить первым"

Форвард ЦСКА Никита Курбанов после победы над "Басконией", которой команда закрыла регулярный чемпионат Евролиги (82:78), пояснил, за счет чего команде удалось переломить ход встречи в последней четверти, и сказал, что красно-синие готовы к плей-офф.

- Сложно назвать какую-то одну причину, скорее, это целый комплекс: тут и неудачная реализация бросков, и тяжелая, я бы сказал, туговатая игра в нападении. Очки нам доставались с трудом. Но тем не менее, в нужный момент мы смогли переломить ход игры. Пожалуй, прежде всего, за счет активной обороны. Буквально три-четыре раза нужно было отзащищаться. У нас была подвижная пятерка, старались все меняться. И реализовали уже тяжелые броски. Мы выиграли, это придаст нам уверенности. Определенный положительный момент для команды. И порадовали своих болельщиков. К плей-офф готовы.

- Со штрафными что случилось в этом матче?

- Помимо них, у нас вообще в последних играх не очень хорошо с реализацией, скажем, с дистанции. Понятно, что времени до плей-офф не так много, но оно еще есть. Нужно уделить больше внимания тем моментам, которые не получались по ходу сезона.

- От регулярного чемпионата в целом какие впечатления?

- Да никаких. Сезон сейчас заново начался. Самая тяжелая и ответственная часть впереди. Все может складываться как угодно, можно выходить в плей-офф с первого места, с четвертого или с восьмого. Но когда ты туда попал, начинается серьезная драка. В которой нужно бить первым и побеждать. (Антон Бабошин)