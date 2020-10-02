Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после поражения от «Барселоны» в регулярном чемпионате Евролиги отметил, что команда сыграла недостаточно быстро и точно. Это была первая игра армейцев в новом розыгрыше турнира.

— Поздравляю «Барселону». Они играли лучше и заслужили победу, — цитирует пресс-служба клуба Итудиса. — Что касается моей команды и игры в целом, надо все глубоко проанализировать. Многое придется проговорить, но сейчас, после коротких размышлений, могу сказать: игра была решена в первой и четвертой четвертях, которые «Барселона» выиграла 13 очков, а вторую и третью мы выиграли «+3». Почему говорю об этом? Потому что в первой и четвертой четвертях мы сделали 12 потерь, а потому и уступали, а во второй и третьей сделали всего 4 ошибки. В третьей четверти «Барселона» сделала 7 потерь. У нас получалось вынуждать соперников ошибаться, мы делали перехваты, но при этом мы приехали сюда, чтобы попасть всего 29 процентов трехочковых, 66 процентов штрафных и 46 процентов двухочковых. Определенно, заслуга в этом принадлежит «Барселоне» и ее защите, но, я считаю, у нас достаточно довольно опытных защитников, форвардов и «больших», которые могут дорожить мячом в любой ситуации. Как я сказал, поздравления «Барселоне», но даже с большим количеством потерь и плохой реализацией, мы добрались до отметки 57-55 за 8 минут до конца, хорошо отзащищались и получили открытый бросок. Мы сражались, но этого было недостаточно для этого уровня. Естественно, мы были не в ритме. Мы были медленными. Исполнение было плохим, не хватало духа, ментальности, чтобы биться с самого начала.