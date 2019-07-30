"Милан" подписал контракт с бывшим защитником ЦСКА

"Милан" подписал контракт с испанским разыгрывающим Серхио Родригесом, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 33-летним баскетболистом рассчитано на три года. Ранее Родригес выступал за московский ЦСКА, который он покинул по обоюдному согласию сторон. Игрок присоединился к армейцам летом 2017-го, вернувшись в Европу из НБА. В составе ЦСКА Родригес стал чемпионом Евролиги, дважды выиграл Единую лигу ВТБ, стал MVP "Финала четырех" Лиги ВТБ год назад и самым ценным игроком "Матча всех звезд" в 2019-м.

В красно-синих цветах он провел 124 матча (60 в стартовом составе) со средними показателями 11,4 очка, 1,8 подбора, 4,8 передачи и 0,9 перехвата за 22,8 минуты, попадал 52,3 процента двухочковых, 40,9 процента трехочковых и 88,9 процента штрафных.