«Милан» дома проиграл «Црвене Звезде», «Реал» выиграл у «Маккаби»

«Милан» на своем паркете уступил «Црвене Звезде» в матче регулярного чемпионата Евролиги (79:87). Итальянская команда потерпела второе кряду поражение.

В других встречах «Альба» вырвала победу у АСВЕЛ (76:75), а «Реал» одолел «Маккаби» (79:63), продлив победную серию до четырех встреч.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Милан» (Италия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 79:87 (23:18, 21:30, 16:18, 19:21)

М: Мицов (13), Родригес (11), Ледэй (11), Пантер (10).

Ц: Лойд (17), Уолден (15), О'Брайант (11).

«Альба» (Германия) — АСВЕЛ (Франция) — 76:75 (19:21, 17:22, 14:17, 26:15)

А: Сикма (16), Сива (10), Гиффи (10).

АСВЕЛ: Фалль (25 + 10 подборов), Фримен (12).

«Реал» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 79:63 (29:18, 16:14, 17:18, 17:13)

Р: Дек (16), Рэндолф (15), Тавареш (10), Юль (10).

М: Уилбекин (18), Жижич (14 + 10 подборов), Джонс (9).