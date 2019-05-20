Мессина уверен, что ЦСКА заслуженно выиграл Евролигу

Бывший тренер ЦСКА Этторе Мессина - о победе команды в Евролиге. В финале московские армейцы обыграли "Эфес" со счетом 91:83.

- Это огромная победа, - цитирует Мессину ТАСС. - ЦСКА молодцы, они полностью заслужили эту победу. И сегодня я конечно болел за свою бывшую команду.

Для ЦСКА это четвертая победа в Евролиге в новом формате и восьмая - с учетом предыдущих форматов турнира.

В советский период армейцы выигрывали турнир в 1961, 1963, 1969 и 1971 году, в российский - в 2006, 2008, 2016 и 2019-м. Больше них побед в турнире одерживал только "Реал" - 10 раз, включая розыгрыш прошлого сезона. Именно мадридцев ЦСКА победил в полуфинале в этом году (95:90).

ЦСКА – чемпион Евролиги! Четырехкратный!