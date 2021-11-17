Главный тренер УНИКСа признался, что удивлен результату матча с «Миланом»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович объяснил, за счет чего казанцы так крупно обыграли «Милан» (97:71) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

«Такой игре, как сегодня, очень сложно дать объяснение, — начал на пресс-конференции Перасович. — Полагаю, это первый матч в сезоне, когда мы забивали все, даже тяжелые броски. Кроме того, мы хорошо защищались, что стало ключом к победе. Когда ты действуешь с такой энергией и агрессией в обороне, то получаешь возможность набирать легкие очки в переходе. Мы очень рады успеху, но нам необходимо быстро забыть этот выигрыш, ведь уже послезавтра нас ждет следующий сложный соперник.

До сих пор не могу поверить, что мы обыграли «Милан» с такой разницей в счете, потому что это сильнейшая команда на старте сезона Евролиги, которая показывала лучший баскетбол и лучшую защиту в предыдущих девяти турах. Но, повторюсь, сегодняшняя победа стала возможной благодаря нашей жесткости в защите».

В 11-м туре УНИКС сыграет с «Олимпиакос» в Казани.